Широков: «Предматчевое и послематчевое шоу были намного ярче самого футбола в финале Кубка России»

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о суперфинале FONBET Кубка России.

«Антураж великолепный, предматчевое и послематчевое шоу были намного ярче самого футбола. Матч был скучноватый, с минимумом голевых моментов — ЦСКА прибавил в концовке, когда соперник подустал. У «быков» острота ушла, когда устал Сперцян, который играл достаточно глубоко», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5). 15 июля армейцы сыграют с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.