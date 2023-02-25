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Кубок России

Сегодня, 12:56

Широков о поле на стадионе «Волги» перед матчем с «Зенитом»: «Нормальный газон. Для мастеров — не проблема»

Иван Торопцев
Корреспондент
Роман Широков.
Фото Никита Успенский
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Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков оценил качество газона на стадионе в Ульяновске перед матчем местной «Волги» против команды из Санкт-Петербурга в 1/4 финала Пути Регионов FONBET Кубка России.

«Как поле? Нормальное. Для февраля — вообще неплохое. А если учесть, что всю ночь шел снег, то вообще отлично. Для мастеров — не проблема», — сказал Широков в видео, опубликованном в официальном Telegram-канале FONBET Кубка России.

Матч «Волга» — «Зенит» состоится сегодня, 25 февраля. Начало — в 14.30 (мск).

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