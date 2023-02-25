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Сегодня, 14:16

Широков оценил качество поля перед матчем «Зенита» и «Волги» в Кубке России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Роман Широков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала FONBET Кубка России «Волга» — «Зенит».

«В Ульяновске нормальное поле. С учетом того, что всю ночь шел снег, я не ожидал увидеть такое. Понятно, что через полчаса «Волга» и «Зенит» его разобьют, но в Турции сейчас такое же поле было бы после дождя. Мы играли и намного худших полях. Помню, в переходной чемпионат в матче с «Локомотивом» в апреле вообще одна глина была. А здесь, в Ульяновске, для такого времени года это вообще отличное поле», — приводит слова Широкова "KP.RU".

Матч «Волга» — «Зенит» состоится сегодня, 25 февраля в Ульяновске и начнется в 14.30 (мск).

Роман Широков
Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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