Широков оценил качество поля перед матчем «Зенита» и «Волги» в Кубке России

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала FONBET Кубка России «Волга» — «Зенит».

«В Ульяновске нормальное поле. С учетом того, что всю ночь шел снег, я не ожидал увидеть такое. Понятно, что через полчаса «Волга» и «Зенит» его разобьют, но в Турции сейчас такое же поле было бы после дождя. Мы играли и намного худших полях. Помню, в переходной чемпионат в матче с «Локомотивом» в апреле вообще одна глина была. А здесь, в Ульяновске, для такого времени года это вообще отличное поле», — приводит слова Широкова "KP.RU".

Матч «Волга» — «Зенит» состоится сегодня, 25 февраля в Ульяновске и начнется в 14.30 (мск).