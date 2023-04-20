Широков оценил победу «Акрона» над «Спартаком» в Кубке России

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков прокомментировал победу «Акрона» над «Спартаком» (2:1) в полуфинале Пути регионов Кубка России.

«Если ты играешь лучше, докажи это на поле. «Акрон» доказал своим старанием, желанием, могли и больше «Спартаку» забить, причем в первом тайме. Могли и пропустить, но это уже не важно. Они во всех матчах с четырьмя московскими командами смотрелись уверенно, за исключением с «Динамо».

Там им пройти дальше поле не помешало, раз уж все про него столько говорят. Лучше обратить внимание, что у середняка ФНЛ отличная игра, и они выбили одного из грандов российского футбола», — цитирует Широкова Legalbet.

Вчера, 19 апреля, «Спартак» в 1/2 финала сенсационно проиграл команде Первой лиги «Акрону» — 1:2. В финале Пути регионов тольяттинцы 3 мая сразятся на выезде с «Краснодаром.