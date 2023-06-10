Широков считает ЦСКА фаворитом матча с «Краснодаром»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков назвал фаворита предстоящего Суперфинала FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«Мой фаворит в этом матче ЦСКА. У армейцев в составе есть игроки, которые уже выигрывали трофей, плюс играют дома. Как бы что ни говорили, все равно домашний матч по большому счету. Потому что как бы «Краснодар» ни хотел, много болельщиков в Москву не привезет. Но многое будет зависеть от того, как сыграют вратари. Здесь, конечно, безоговорочный фаворит Акинфеев. Хотя Матвей Сафонов, конечно, может выдать тоже суперматч, но, думаю, что у Игоря большое преимущество за счет опыта», — цитирует KP.RU Широкова.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Начало — в 17.00 по московскому времени.