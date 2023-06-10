Широков: «То, что Кубок России неважен, рассказывают те, кто все время проигрывали в нем»

Экс-футболист сборной России Роман Широков считает, что для ЦСКА выиграть FONBET Кубок России будет боле значимым достижением, чем серебряные медали чемпионата России.

«То, что Кубок России неважен, рассказывают такие игроки или псевдотренеры, которые все время проигрывали этот Кубок или делали ставку на что-то другое. Проиграют, а потом говорят — «да нам Кубок не нужен». Как не нужен, если это один из двух самых больших трофеев сейчас? У нас сейчас есть чемпионство, Кубок России и Суперкубок. Сейчас, когда нет еврокубков и «серебро» не дает выхода в Лигу чемпионов, победа в Кубке России будет намного более весомым достижением. Раньше клубы могли делать ставку на деньги, которые получат от участия в групповом турнире Лиги чемпионов. Сейчас же трофей и еще одна весомая строчка в списке достижений будет более значимым, чем серебряные медали», — цитирует KP.RU Широкова.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Начало — в 17.00 по московскому времени.