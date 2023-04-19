Широков: «Почему бы «Акрону» не совершить еще одну сенсацию в игре со «Спартаком»?

Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков высказался о предстоящем полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России «Акрон» — «Спартак».

«Почему бы «Акрону» не совершить еще одну сенсацию в игре со «Спартаком»? Ранее тоже никто не верил, особенно в матче с «Динамо». Они уже прошли три московских клуба. Конечно, у «Спартака» выше шансы. Сказка, скорее всего, закончится. Но из того, что я видел ранее, «Акрон» точно даст бой», — приводит «Чемпионат» слова Широкова.

Матч между командами пройдет 19 апреля на стадионе «Кристалл» в Жигулевске и начнется в 16.30 по московскому времени.