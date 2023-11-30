Шунин рассказал, что хотел бы стать таким же великим вратарем, как Яшин

Вратарь «Динамо» Антон Шунин хотел бы стать таким же великим вратарем, как Лев Яшин, но этого уже достичь почти невозможно.

«Мне, конечно, очень приятно, что я сравнялся с Львом Ивановичем Яшиным, величайшим вратарем всех времен. Я не хотел бы сравнивать себя с Львом Ивановичем Яшиным, в плане сыгранных матчей — да, но в плане всего остального, конечно, он является величайшим вратарем. Хотелось бы, чтобы я когда-нибудь таким стал, но уже, наверное, этого не получится. Плюс много разных моментов есть, почему я не могу стать таким великим, как он. Поэтому классно, что сыграл столько же матчей, будем двигаться дальше», — приводит слова Шунина ТАСС.

Матч с «Зенитом» в рамках 1/4 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России стал для 36-летнего голкипера 358-м в составе московского клуба. На второй строчке находится Александр Маховиков (363), рекордсмен — Александр Новиков (395).

Шунин выступает за основную команду «Динамо» с 2007 года. В текущем сезоне он сыграл за бело-голубых 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов. 2 встречи Шунин провел на ноль.