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Кубок России

Сегодня, 22:21

Шунин считает, что у «Динамо» нет задела в противостоянии с «Зенитом» в Кубке России

Алина Савинова
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу над «Зенитом» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:0).

Единственный гол в этой игре забил нападающий бело-голубых Федор Смолов, который вышел на поле на 73-й минуте, заменив Константина Тюкавина.

«Никакого задела у нас нет, у нас еще вторая игра, она будет решающей, там все определится. Сегодня мы играли хорошо, играли друг за друга, бились даже в меньшинстве. У меня не было ощущения, что мы играем в меньшинстве, мы играли в свой футбол, не опускались сильно низко, смогли забить гол», — приводит ТАСС слова Шунина.

Ответная игра между командами пройдет в марте 2024 года. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

Источник: https://tass.ru/sport/19415041
Антон Шунин
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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