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Кубок России

Сегодня, 20:38

Шунин сравнялся с Яшиным по количеству матчей за «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
Антон Шунин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь Антон Шунин провел 358-й матч за «Динамо», сыграв в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (1:0).

36-летний голкипер сравнялся со Львом Яшиным по числу матчей за московскую команду и делит с ним третье место. На второй строчке находится Александр Маховиков (363), рекордсмен — Александр Новиков (395).

Шунин выступает за основную команду «Динамо» с 2007 года. В текущем сезоне он сыграл за бело-голубых 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов. 2 встречи Шунин провел на ноль.

Антон Шунин
Лев Яшин
ФК Динамо (Москва)
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