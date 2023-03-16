0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 12:10

Силкин назвал неприятным судейство в матче «Зенита» и «Динамо»: «Понятно, для кого судят»

Сергей Силкин.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал для «СЭ» победу бело-голубых над «Зенитом» (1:1, 5:4 — пенальти) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Справедливая победа. «Динамо» больше хотело выиграть. «Зенит» в конце мог и не дотянуть до пенальти. Судейство? Понятно, за кого и для кого судят. Конечно, это неприятно видеть», — сказал Силкин корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).

Фол Клаудиньо на&nbsp;Тюкавине. «Зенит» — «Динамо»: в пользу гостей не назначен пенальти. По каким правилам судит Кукуляк?

Сергей Силкин
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
2
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
В Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Чем известен блогер Максим Лютый: биография
Что происходит с Wildberries
Когда российские войска возьмут Бахмут
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
«Да не было никакого злого умысла у Виталика Мешкова!» Президент «Урала» — о матчах со «Спартаком», Промесе и Гончаренко
Обляков — о ничьей с «Крыльями Советов» в FONBET Кубке России: «Хорошая игра, накал страстей!»
Лихачев — о матче «Динамо» — «Зенит»: «Во втором тайме казалось, что обе команды немного физически «подсели»
Радимов: «Я уже не понимаю, какие пенальти судьи ставят, какие не ставят»
Сербский журналист: «Йоканович, несмотря на некачественное судейство, смог утереть нос богатому «Зениту»
Агент Клаудиньо считает, что Кукуляк верно не назначил пенальти на Тюкавине: «Он даже не контролировал мяч»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Обляков — о ничьей с «Крыльями Советов» в FONBET Кубке России: «Хорошая игра, накал страстей!»

Уилкшир назвал фантастической победу «Динамо» над «Зенитом» в FONBET Кубке России