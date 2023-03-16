Силкин назвал неприятным судейство в матче «Зенита» и «Динамо»: «Понятно, для кого судят»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал для «СЭ» победу бело-голубых над «Зенитом» (1:1, 5:4 — пенальти) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Справедливая победа. «Динамо» больше хотело выиграть. «Зенит» в конце мог и не дотянуть до пенальти. Судейство? Понятно, за кого и для кого судят. Конечно, это неприятно видеть», — сказал Силкин корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).