Силкин не считает, что «Динамо» может выиграть Кубок России

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил состояние бело-голубых и «Крыльев Советов» в преддверии их очной встречи в 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Это Кубковый матч, они вообще непредсказуемые. В этом матче фаворита нет. Любая ошибка может стать роковой. Не жду открытого футбола в этой игре. Да, «Динамо» неплохо провели сборы, но официальные матчи — это совсем другое. Способно ли «Динамо» выиграть Кубок России? Не думаю. Кубок выиграет та команда, которая будет действовать очень строго, дисциплинированно. Без доли везения также не выиграть кубковые матчи. Будет интересно, посмотрим», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» состоится 23 февраля в Самаре. Начало — в 15:00 по мск.