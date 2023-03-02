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Кубок России

Сегодня, 15:25

Силкин о жеребьевке Кубка России: «Чтобы не попадать на «Зенит», «Динамо» нужно было вчера выигрывать»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал «СЭ» результаты жеребьевки матчей 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России, по итогам которой динамовцы встретятся с «Зенитом».

«Для того, чтобы не попадать на «Зенит», нужно было выигрывать вчера в два мяча и все. А так, кака разница, соперников не выбирают, это жребий. «Зенит» — очень трудный соперник, но с любым из них можно играть. Если будут играть не так, как вчера... Никто не может предсказать результаты этого матча», — сказал Силкин «СЭ».

Во втором этапе 1/4 финала Пути регионов участвуют 8 клубов: 4 победителя первого этапа 1/4 финала и 4 команды, проигравшие в четвертьфинале Пути РПЛ.

Команды сыграют друг против друга по одному матчу, встречи запланированы на 14-16 марта.

Сергей Силкин
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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