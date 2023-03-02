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Сегодня, 19:06

Силкин: «Было видно, что «Крылья Советов» хотели больше победить, чем «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин объяснил, почему московский клуб не смог по сумме двух матчей обыграть «Крылья Советов» в FONBET Кубке России.

«Со стороны было видно, что «Крылья Советов» хотели больше победить. У них было больше страсти, предложили хорошие скорости. «Динамо» же не проиграло, а сыграло вничью, но «Крыльям» хватило победы в один мяч на своем поле. Мне понравилось, как играли самарцы», — цитирует Силкина «Газета.Ru».

В первом матче между этими командами победу одержали «Крылья Советов» со счетом 2:1. Вторая встреча закончилась ничьей — 1:1.

Теперь «Динамо» поборется с «Зенитом» во втором этапе четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/02/19872355.shtml
Сергей Силкин
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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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