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Сегодня, 14:39

Силкин поделился ожиданиями от матчей FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Сергей Силкин поделился ожиданиями от матчей FONBET Кубка России.

«Динамо» некуда отступать. Оно столько косяков уже сделало. Если бело-голубые еще и «Акрону» проиграют, о чем тогда говорить? Поэтому думаю, что москвичи сегодня победят. Какого результата жду от матча «Спартака» с «Уралом»? Когда команда играет нестабильно, невозможно сказать, где она споткнется, а где хорошо выступит. У гостей не сыграет ряд футболистов, но это ни о чем не говорит. Когда команда выйдет играть, там безногие побегут. Так всегда было. ЦСКА легко обыграли «Крылья Советов» в чемпионате — 4:0. Думаю, ЦСКА и, прежде всего, его тренерский штаб тоже прекрасно понимает, что если хотят усидеть на стульях, нужно чего-то добиваться. Они будут это делать. Им по силам обыграть «Крылья Советов» с нужным счетом. «Краснодару» должен помочь фактор своего поля в матче с «Ростовом», — приводит слова Силкина «Евро-Футбол.Ру».

4 апреля в 17.00 по мск пройдет матч «Урал» — «Спартак», а в 19.30 по мск стартует игра между «Динамо» и «Акроном». 5 апреля в полуфинале FONBET Кубка России сыграют ЦСКА и «Крылья Советов». Начало — в 19.39 по мск. 6 апреля пройдет матч «Краснодар» — «Ростов». Начало — в 20.00 по мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005071741_silkin_rasskazal_chego_jdet_ot_matchey_spartaka_dinamo_i_cska_v_kubke_rossii
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