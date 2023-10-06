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Сегодня, 04:10

Силкин: «Не забей «Динамо» в конце первого тайма матча со «Спартаком» — все сложилось бы иначе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу «бело-голубых» над «Спартаком» в матче 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Любая победа придает футболистам новых сил, и они понимают, что не зря работали до этого. Игра со «Спартаком» всегда стоит особняком, но дерби — это матчи, которые могут качнуться в любую сторону. Не забей «Динамо» в конце первого тайма — все сложилось бы иначе.

С точки зрения психологии любая победа важна. Когда футболист выигрывает, он растет. По счету можно сказать, что игра была односторонняя, но это не так. Просто «Спартак» после оплеухи приходит в себя. «Динамо» молодцы», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Силкина.

«Динамо» занимает 2-е место в турнирной таблице группы D Пути РПЛ, набрав 8 очков в 5 играх. «Спартак» находится на 1-м месте, у красно-белых 12 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005371995_silkin_spartak_posle_opleuhi_prihodit_v_sebya
Сергей Силкин
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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