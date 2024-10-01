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Сегодня, 19:07

Силкин: «Динамо» и «Спартак» — непримиримые соперники, каждая их встреча важна»

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче команды против «Спартака» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Динамо» проиграло со счетом 0:3 на выезде (в 1-м туре группового этапа. — Прим. «СЭ»), а в прошлом году с таким же счетом одержало домашнюю победу. Но результат нельзя предсказать, потому что «Динамо» и «Спартак» — это непримиримые соперники, каждая их встреча важна. На этот матч даже игроков настраивать не надо. Борьбы будет столько, сколько в других матчах не бывает.

Кого могу выделить у «Динамо»? Всю команду! Они хороши именно командной игрой, там участвуют все — от вратаря до Тюкавина. Нельзя выделить кого-то одного», — сказал Силкин «СЭ».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 2 октября на «ВТБ Арене». Начало — в 19:00 по московскому времени.

Даниил Нахлесткин

Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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