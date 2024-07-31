Силкин: «Спартак» — неудобный соперник для «Динамо», но все серии рано или поздно заканчиваются"

Экс-главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча бело-голубых против «Спартака» в FONBET Кубке России.

«Такие матчи непредсказуемы. В последнее время «Спартак» не очень удобный соперник для «Динамо». Но все серии рано или поздно заканчиваются. Не знаю, что в команде творится, какой там порядок определения состава. Но этот матч стоит особняком от всех. Потому что не важно, товарищеская это игра или нет — для игроков это принципиальная встреча», — сказал Силкин «СЭ».

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 31 июля в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ, начало — в 18.30 по московскому времени. Ранее стало известно, что игра будет посвящена памяти Федора Черенкова.

Александр Абустин