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Сегодня, 09:16

Силкин — о клубах медиалиги в Кубке: «Только место занимают»

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин выступил против участия клубов медиалиги в FONBET Кубке России.

«Негативно отношусь к этому. Сейчас слишком много ведtтся разговоров вокруг этой медиалиги. Но я за ними не слежу. Понимаю, что там появились деньги, там играют ненужные профессиональным клубам футболисты. Мне не нравится. Участвовать в Кубке России должны не они. Пусть свои соревнования проводят. У нас профессиональное соревнование превращают в шоу! Не понимаю смысла, эти клубы только место занимают. Что они показать-то хотят? Что они лучше «Зенита» или что?» — сказал Силкин Legalbet.

В новом сезоне FONBET Кубка России примут участие Broke Boys и 2Drots. Первые матчи турнира пройдут 23 июля. Финал запланирован на 1 июня 2025 года.

Сергей Силкин
Кубок России
ФК 2Drots
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