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Сегодня, 14:51

Силкин: «В Лиге чемпионов в футбол играют, а у нас — непонятно во что»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает неинтересным FONBET Кубок России.

«Матчи Лиги чемпионов, конечно, интереснее, чем Кубок России. Там в футбол играют, а у нас — непонятно во что. Смотреть неинтересно! Формат Кубка вообще непонятный. Раньше было так: проиграл — вылетел. Сейчас по несколько раз проигрывают команды, а они еще в турнире. Больше на чемпионат похоже. Не знаю, ужасен формат или нет, просто смотреть неинтересно. Разве на Кубок народ ходит? Конечно, нужно было что-то менять. Пока не могу сказать, оправдал ли себя эксперимент с Кубком России. Я футбольный человек, но мне не нравится», — цитирует Силкина Legalbet.

19 апреля в рамках FONBET Кубка России пройдут три матча: «Акрон» — «Спартак» (Путь регионов), «Краснодар» — «Крылья Советов» (Путь регионов) и ЦСКА — «Урал» (Путь РПЛ).

Источник: https://legalbet.ru/news/silkin-futbol-v-lige-chempionov-a-u-nas-neponyatno-vo/
Сергей Силкин
Футбол
Кубок России
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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