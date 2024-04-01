Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

1 апреля, 17:30

«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«СКА-Хабаровск» сыграет с «Динамо» в 1/4 финала Кубка России 2 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Шунин (ФК «Динамо»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«СКА-Хабаровск» сыграет с московским «Динамо» в 1/4 финала FONBET Кубка России пути регионов во вторник, 2 апреля. Матч состоится на стадионе имени Ленина в Хабаровске и начнется в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «СКА-Хабаровск» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 17.15 мск. Также встречи Кубка страны в сезоне 2023 / 2024 транслируются в онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
02 апр, 17:30. Кировец (Санкт-Петербург)
СКА-Хабаровск
Динамо

FONBET Кубок России: календарь, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК СКА-Хабаровск
4
Обсудить
Читайте также
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»
Биография Анастасии Потаповой: карьера теннисистки и свадьба с русским казахом
ДТП на переезде в Ярославской области произошло из-за поломки автобуса
Руководство идет в церковь, Бонгонда хочет видеть «убийц», а Мостовой опять против Абаскаля. Что происходит в «Спартаке» перед кубковым матчем с «Зенитом»
Путин поручил опережающими темпами повысить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Подмосковье
Популярное видео
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Хомуха: «Зенит» бросит все силы, чтобы выиграть Кубок России»
Масалитин: «У ведущих игроков «Зенита» есть шанс передохнуть во время Кубка»
Балахнин: «У «Спартака» есть шанс завоевать Кубок России»
«СКА-Хабаровск» — «Динамо», «Химки» — «Ростов». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
Быстров о матче «Спартак» — «Зенит»: «Надо выходить сильнейшим составом и побеждать конкурента»
Абаскаль против «Зенита» и испытание для Карпина. Чего ждем от Кубка России?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Егор Титов: «Если «Спартак» вылетит в Кубке, то однозначно сезон будет не самым лучшим»

Экс-игрок «Спартака» Шавло считает, что красно-белые могут удивить «Зенит» в кубковом матче