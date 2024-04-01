«СКА-Хабаровск» сыграет с московским «Динамо» в 1/4 финала FONBET Кубка России пути регионов во вторник, 2 апреля. Матч состоится на стадионе имени Ленина в Хабаровске и начнется в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «СКА-Хабаровск» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 17.15 мск. Также встречи Кубка страны в сезоне 2023 / 2024 транслируются в онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

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