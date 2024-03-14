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14 марта, 13:30

«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«СКА-Хабаровск» сыграет с «Сочи» в 1/4 финала Кубка России 14 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роберт Морено, главный тренер ФК «Сочи».
Фото ФК «Сочи»
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«СКА-Хабаровск» встретится с «Сочи» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России в четверг, 14 марта. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 15.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «СКА-Хабаровск» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры FONBET Кубка России показывает онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Матч пройдет на домашнем стадионе «Сочи», так как поле в Хабаровске не готово к сезону.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
14 мар, 15:30. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
1:1
Сочи

Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК СКА-Хабаровск
ФК Сочи
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