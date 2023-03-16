Йоканович: «Могли победить «Зенит» и в основное время, так что результат справедлив»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Зенита» (1:1, пенальти — 5:4).

«Я доволен результатом и тем, что мы прошли в следующий раунд Кубка, победив такого сильного соперника. В первом тайме мы слишком сильно уважали соперника. Нам не хватало агрессивности. У «Зенита» было много подходов, но не всегда они заканчивались опасными моментами. Во втором тайме мы стали играть заметно лучше, добавили в агрессии, стали лучше двигать мяч. В последние 20-25 минут мы выглядели свежее соперника. Могли выиграть и в основное время, так что считаю результат встречи справедливым», — приводит слова Йокановича пресс-служба «Динамо».

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).