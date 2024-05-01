Слишкович: «Мы с Гвардиолой похожи только тем, что оба лысые»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович отреагировал на то, что болельщики в шутку сравнивают его с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«С Гвардиолой мы похожи только тем, что мы оба лысые. Поэтому нас сравнивают болельщики. Если бы у меня были волосы, никто бы нас не сравнивал, потому что я очень далеко от него. Мне надо много работать и учиться. Считаю, что тренер учится всю жизнь», — сказал Слишкович.

Владимир Слишкович входит в тренерский штаб «Спартака» с июня 2022 года. 14 апреля 2024 года босниец стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых после отставки Гильермо Абаскаля.