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Кубок России

Сегодня, 15:00

Сметанин: «Динамо» обгонит «Краснодар» и выйдет в плей-офф Кубка со второго места»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового этапа FONBET Кубка России против «Пари НН».

«Хочется пожелать удачи нашему «Динамо». Понятно, что иногда что-то не получается, но в игре с «Пари НН» нужно побеждать и выходить в плей-офф Кубка со второго места, обогнав «Краснодар». Я был на последнем матче, когда играли с «Уралом», и могу сказать, что очень удачно сыграл Игорь Лещук. Благодаря ему сначала добыли ничью с «Локомотивом», а теперь отстояли победу с «Уралом». Надеюсь, что дальше он будет продолжать в том же духе», — сказал Сметанин «СЭ».

Бывший футболист бело-голубых также высказался о вратарской линии «Динамо».

«Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы Антон Шунин поскорее выздоровел и вернулся на поле. Он вроде должен как раз сыграть в Кубке, и там игры уже покажут. Личке теперь придется чуть-чуть помучаться, кого из вратарей ставить на оставшиеся матчи чемпионата в конце года», — добавил Сметанин.

Матч пройдет 2 ноября 2023 года на стадионе ВТБ Арена (Москва, Россия). Начало — в 20.45 по московскому времени.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
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