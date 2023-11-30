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Сегодня, 17:44

Смолов раскрыл имя своей новорожденной дочери

Игнат Заздравин
Корреспондент
Федор Смолов с женой Кариной и новорожденной дочкой.
Фото Соцсети
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассекретил имя своей новорожденной дочери.

33-летний форвард забил победный гол в первом матче против «Зенита» (1:0) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. После игры футболист посвятил забитый мяч своей дочке.

«Гол посвящаю дочке, которая у меня родилась, — ее мы назвали Лора», — сказал Смолов пресс-службе «Динамо».

15 ноября пресс-служба «Динамо» сообщила, что у 33-летнего футболиста родилась дочь. В июне этого года Смолов женился на блогере и диджее Карине Истоминой.

В текущем сезоне Смолов провел 20 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Он вернулся в «Динамо» в январе прошлого года.

Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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