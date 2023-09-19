Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:11

Смолов снова не забил пенальти в серии ударом по центру

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий «Динамо» Федор Смолов не смог реализовать пенальти в серии 11-метровых в матче FONBET Кубка России против «Краснодара».

Форвард пробил низом по центру, голкипер «быков» Станислав Агкацев отразил удар ногой.

«Динамо» проиграло «Краснодару» в серии со счетом 2:4.

Смолов уже не забивал с 11-метровой отметки ударом по центру — в июле 2018 года нападающий неудачно пробил в серии пенальти против Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. Тогда хорваты победили россиян со счетом 4:3 в серии.

Федор Смолов
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
5
Обсудить
Читайте также
Защитник «Спартака» Хлусевич: «Думаю, мы будем конкурировать с «Зенитом»
За кого болеть в еврокубках: все российские футболисты в Лиге чемпионов и других турнирах
Эрдоган грубо ответил на вопрос американской журналистки о Кавале
Ушла из жизни актриса театра и кино Любовь Майкова
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Пари НН» — «Спартак»: красно-белые ведут после первого тайма
«Балтика» — «Крылья Советов»: Писарский забил впервые за полгода
«Спартак» ведет в Нижнем, Писарский забил «Балтике». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
Судье Опейкиной подарили цветы перед началом матча «Балтика» — «Крылья Советов»
«Пари НН» — «Спартак»: Классен открыл счет
Первый гол Бителло, Смолов повторил «подвиг» ЧМ-2018. «Динамо» уступило «Краснодару» по пенальти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» по пенальти обыграл «Динамо» в FONBET Кубке России

«Ахмат» — «Зенит»: прямая трансляция и где смотреть матч Кубка России