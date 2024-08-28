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Сегодня, 21:57

Смолов вышел на второй тайм матча с «Пари НН» в чужих шортах

Алина Савинова
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Нападающий «Краснодара» Федор Смолов появился на поле в чужих шортах во время матча 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Пари НН».

34-летний футболист выступает за «быков» под 19-м номером. Во втором тайме он вышел на игру в шортах с 90-м номером, который принадлежит форварду Кобнану Мозесу. Таким образом, у краснодарской команды на поле было два игрока с 90-м номером на шортах.

Встреча «Краснодара» и «Пари НН» проходила в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:0 в пользу черно-зеленых.

«Быки» с 9 очками продолжают лидировать в группе C. «Пари НН» набрал один балл за три тура и замыкает таблицу квартета.

Федор Смолов
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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