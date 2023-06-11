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Сегодня, 14:24

Смородская не верит в победу «Краснодара» в суперфинале FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о суперфинале FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«На мой взгляд, ЦСКА — явный фаворит суперфинала Кубка России. Они показывали более впечатляющую игру во второй части сезона, выиграли серебряные медали РПЛ. У них больше шансов забрать трофей сегодня. В победу «Краснодара» я не верю, но здорово, что они дошли до финального матча. В любом случае желаю командам хорошей игры», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-tsska-yavny-j-favorit-superfinala-ne-veryu-v-pobedu-krasnodara/
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Ольга Смородская
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