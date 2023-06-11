Смородская не верит в победу «Краснодара» в суперфинале FONBET Кубка России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о суперфинале FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«На мой взгляд, ЦСКА — явный фаворит суперфинала Кубка России. Они показывали более впечатляющую игру во второй части сезона, выиграли серебряные медали РПЛ. У них больше шансов забрать трофей сегодня. В победу «Краснодара» я не верю, но здорово, что они дошли до финального матча. В любом случае желаю командам хорошей игры», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.