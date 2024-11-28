Смородская считает, что Карпин сильнее Станковича

Сегодня, 20:30
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о Валерии Карпине.
«Вылет «Спартака» от «Ростова» в Путь регионов Кубка России не удивил. Карпин сильнее Станковича как тренер», — сказала Смородская «РБ Спорт».
«Ростов» одержал победу над «Спартаком» по сумме двух встреч (первый матч — 1:0) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Московская команда сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2