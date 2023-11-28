Смородская считает, что «Локомотив» победит «Балтику» и без проблем пройдет дальше в плей-офф Кубка России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась своими ожиданиями от матча четвертьфинала плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором калининградская «Балтика» сыграет с железнодорожниками.

«Да, сегодня у «Локомотива» начинается путь в плей-офф Кубка России в Калиниграде против местной «Балтики». Я считаю, что «железнодорожники» без проблем пройдут в следующий раунд плей-офф. «Локомотив» уже сегодня в гостевом матче выиграет и решит все задачи по проходу дальше в Кубке России», — приводит слова Смородской Metaratings.ru.

Матч «Балтика» — «Локомотив» пройдет в Калининграде и начнется в 18:15 по московскому времени.