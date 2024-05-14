Смородская: «Спартак» сейчас вдохновлен, но и «Балтика» не промах — сложный будет матч"

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» поделилась мнением о финале Пути РПЛ FONBET Кубка России «Балтика» — «Спартак».

«Похоже, что «Спартак» сейчас вдохновлен и может обыграть «Балтику», выйти в суперфинал Кубка. Но калининградцы сейчас тоже не промах. Сложный будет матч, очень сложный.

Нравится ли мне работа Слишковича? Пока рано делать выводы — смена тренера всегда взбадривает команду. А о результатах его работы говорить пока слишком рано", — сказала Смородская.

Встреча состоится в Калининграде 14 мая. Начало матча в 20:45 мск. Победитель финала Пути РПЛ сыграет с победителем пары «Зенит» — ЦСКА в суперфинале Кубка России.