Смородская заявила, что судья очень много напортачил в матче «Локомотив» — «Спартак»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская после поражения «железнодорожников» от «Спартака» (2:4) в ответном матче четвертьфинала FONBET Кубка России подвергла критике работу судей.

«Я посмотрела повторы моментов вчерашнего матча. Мне кажется, что судья Сергей Иванов напортачил во многих эпизодах матча. Ну очень много напортачил!» — приводит слова Смородской Sport24.

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». Красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ, а «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.