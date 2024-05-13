Соболев не полетел на матч «Спартака» с «Балтикой»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев пропустит финальный матч Пути регионов FONBET Кубка России с «Балтикой».

Как сообщили в пресс-службе красно-белых, команда прилетела в Калининград. Нападающий «Спартака» Александр Соболев из-за недомогания остался в Москве. Также встречу пропустят защитник Срджан Бабич и полузащитник Даниил Зорин, которые продолжают восстановление.

Матч «Спартака» с «Балтикой» пройдет во вторник, 14 мая, на «Ростех Арене». Начало — в 20.45 по московскому времени.

В текущем сезоне 27-летний Соболев провел 32 игры за московскую команду во всех турнирах, отметившись 10 голами и 9 результативными передачами.