Соболев у трибун поблагодарил фанатов «Зенита», несмотря на оскорбления в матче с «Рубином»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после матча 4-го тура группового турнира FONBET Кубка России с «Рубином» (2:0) подошел к фанатской трибуне вместе с другими игроками команды для того, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку.

27-летний футболист отметился голевой передачей в этой встрече. Во время игры фанаты сине-бело-голубых скандировали оскорбления в адрес Соболева.

Форвард стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». За клуб из Санкт-Петербурга он дебютировал в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ.