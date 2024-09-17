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Сегодня, 22:45

Соболев у трибун поблагодарил фанатов «Зенита», несмотря на оскорбления в матче с «Рубином»

Алина Савинова
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев после матча 4-го тура группового турнира FONBET Кубка России с «Рубином» (2:0) подошел к фанатской трибуне вместе с другими игроками команды для того, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку.

27-летний футболист отметился голевой передачей в этой встрече. Во время игры фанаты сине-бело-голубых скандировали оскорбления в адрес Соболева.

Форвард стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». За клуб из Санкт-Петербурга он дебютировал в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ.

Александр Соболев
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)

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