Соболев в своих соцсетях поблагодарил фанатов «Зенита» за поддержку

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в своем Telegram-канале опубликовал пост в честь победы команды над «Рубином» в матче 4-го тура группового турнира FONBET Кубка России (2:0).

«Всех с победой и спасибо за поддержку», — написал Соболев.

27-летний футболист отметился голевой передачей в этой встрече. Во время игры фанаты сине-бело-голубых скандировали непристойные кричалки в адрес Соболева.

Несмотря на оскорбления со стороны болельщиков, после матча форвард подошел к фанатской трибуне вместе с другими членами команды, чтобы поблагодарить зрителей за поддержку.

Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». За клуб из Санкт-Петербурга он дебютировал в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ.