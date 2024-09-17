Соболев: «С трибун великолепно поддерживали «Зенит», болельщикам можно сказать только спасибо»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился мнением о поддержке зрителей в домашнем матче 4-го тура FONBET Кубка России против «Рубина» (2:0).

— С трибун очень великолепно поддерживали команду сегодня, и можно сказать только спасибо.

— Не расстроены, что не забили?

— Для меня самое главное — победа. Пусть даже Латышонок забил бы (улыбается).

— Были вдохновлены голевой передачей Дзюбы?

— А я не видел ее.

— Правда ли, что для того чтобы перейти в «Зенит», вы согласились получать меньше, чем в «Спартаке»?

— Не буду отвечать на этот вопрос.

Во время первого домашнего матча Соболева за «Зенит» фанаты сине-бело-голубых скандировали оскорбления в адрес футболиста. 27-летний форвард стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака».