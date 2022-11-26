ЦСКА победил «Сочи», но не смог выйти в плей-офф Кубка России с первого места в своей группе

26 ноября, 17:57
ЦСКА обыграл «Сочи» в матче 6-го тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России — 2:1.
На 3-й минуте полузащитник армейцев Никита Ермаков забил первый гол, на 45+2-й защитник сочинцев Ваня Дркушич сравнял счет. На 60-й минуте футболист сочинцев Игорь Юрганов стал автором курьезного автогола: он попытался выбить мяч, чтобы тот не попал к форварду красно-синих Федору Чалову, но в итоге перекинул своего вратаря Дениса Адамова и попал в свои ворота.
ЦСКА по итогам групповой стадии занял второе место в группе D с 13 очками. Первым стал «Урал», который обыграл «Торпедо» (2:1) в последнем туре и набрал 14 очков. Обе команды вышли в плей-офф пути РПЛ.
«Торпедо» с 7 очками отправится в плей-офф пути регионов. «Сочи» с 2 очками занял последнее место и вылетел из Кубка России.
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