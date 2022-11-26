«Сочи» — ЦСКА: Дркушич сравнял счет перед перерывом

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич сравнял счет в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России против ЦСКА — 1:1.

На 45+2-й минуте футболист забил после розыгрыша углового у ворот армейцев.

Дркушич забил первый гол в сезоне-2022/23, до этого у него было только 2 результативных передачи.