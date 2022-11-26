26 ноября, 16:06
Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков открыл счет в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России против «Сочи».
На третьей минуте футболист забил после прострела от Максима Мухина в штрафной сочинцев.
Ермаков забил второй гол в сезоне-2022/23. Футболист принял участие в 21 матче красно-синих в этом сезоне и забивал только в Кубке России.
Методология
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Основные источники исследования