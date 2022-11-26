26 ноября, 15:33
«Сочи» и ЦСКА объявили составы на матч 6-го тура Кубка России.
«Сочи»: Адамов, Дркушич, Маргасов, Юрганов, Заика, Кравцов, Макарчук, Юсупов, Сарвели, Жоаозиньо, Мелкадзе.
Запасные: Джанаев, Н. Заболотный, Мещанинов, Сиссако, Шипунов, Батырев, Ушатов, Мартовой, Джорджевич.
ЦСКА: Тороп, Гайич, Набабкин, Роша, Щенников, Мойзес, Зделар, Мухин, Обляков, Ермаков, Чалов.
Запасные: Акинфеев, Боков, Фукс, Карраскаль, Гайч, Медина, Ушаков, Яковлев, Каптилович, Мендес, Лукин, А. Заболотный.
Матч «Сочи» — ЦСКА состоится сегодня, 26 ноября. Начало — в 16.00 по московскому времени. В это же время пройдет другой матч группы D «Торпедо» — «Урал».
«Урал» лидирует в группе D перед последним туром с 11 очками. ЦСКА идет на второй строчке с 10 очками, «Торпедо» — третий с 7 очками. «Сочи» занимает последнее, четвертое место с 2 очками и уже лишился шансов на выход в плей-офф Кубка России.
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