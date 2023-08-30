«Сочи» — ЦСКА: Акинфеев и Давила сыграют с первых минут

«Сочи» и ЦСКА опубликовали стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 17.15 по московскому времени.

В стартовом составе армейцев впервые появится форвард Виктор Давила. Кроме того, в основу ЦСКА вернулся Игорь Акинфеев, который пропустил последние 4 матча.

«Сочи»: Гойло, Мещанинов, Заика, Юрганов, Алвес, Нобоа, Ангбан, Медведев, Мигель, Мелкадзе, Бурмистров.

Запасные: Заболотный, Миладинович, Маргасов, Литвинов, Макарчук, Соломон, Дркушич, Юсупов, Батырев, Аносов, Крамарич, Игнатьев.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Лукин, Роша, Агапов, Рядно, Мендес, Кисляк, Файзуллаев, Давила, Гайч.

Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Набабкин, Носков, Ермаков, Зделар, Арбузов, Обляков, Мухин, Заболотный, Чалов.