Сегодня, 17:29
Стали известны стартовые составы на матч между «Сочи» и махачкалинским «Динамо» в первом этапе 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России.
Встреча пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 18.15 по московскому времени. Победитель матча выйдет во второй этап четвертьфинала турнира.
«Сочи»: Заболотный, Макарчук, Чирков, Шагиахметов, Литвинов, Суслов, Никитин, Лазарев, Мелешин, Шушеначев, Сафронов.
Запасные: Рудаков, Сааведра, Кожемякин, Заика, Маслов, Кравцов, Барт, Бурмистров, Магаль, Писарский, Крамарич.
«Динамо»: Т.Магомедов, Джапо, Сундуков, Алибеков, Котин, Пальцев, Сердеров, Зинович, Юсупов, Глушков, А.Гаджиев.
Запасные: Гойло, Волк, Кагермазов, Шумахов, Ш. Гаджиев, Р.Магомедов, Мрезиге, Хоссейнеджад, Ангбан, Крачковский, Агаларов, Касинтура.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2