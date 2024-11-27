«Сочи» в серии пенальти уступил махачкалинскому «Динамо» и вылетел из Кубка России

Сегодня, 20:23
«Сочи» на своем поле проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:1, пенальти 3:4.
Первый гол в игре забил форвард сочинской команды Артур Шушеначев, который отличился на 45-й минуте. На 70-й минуте защитник «Динамо» Ян Джапо сравнял счет.
За пять минут до окончания основного времени Кирилл Суслов получил прямую красную карточку и оставил хозяев в меньшинстве.
В серии пенальти сильнее оказались футболисты махачкалинской команды.
«Динамо» сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов Кубка России. «Сочи» завершил свое выступление в турнире.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2