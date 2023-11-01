«Сочи» обыграл «Факел» в матче Кубка России

«Сочи» обыграл «Факел» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

У победителей отличились Никита Бурмистров на 28-й минуте и Тимофей Маргасов на 42-й.