«Сочи» обыграл «Факел» в матче Кубка России

После шести туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Сочи» набрал восемь очков и расположился на третьем месте группы A. «Факел» набрал шесть очков и занял четвертое место.
Сегодня, 20:30
«Сочи» обыграл «Факел» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.
У победителей отличились Никита Бурмистров на 28-й минуте и Тимофей Маргасов на 42-й.
После шести туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Сочи» набрал восемь очков и расположился на третьем месте группы A. «Факел» набрал шесть очков и занял четвертое место.