Видеотрансляция игры Кубка «Сочи» — «Факел» начнется в 18.00 на канале «Матч Премьер»

1 ноября «Сочи» на стадионе «Фишт» проведет матч шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу против воронежского «Факела». Встреча пройдет в среду в городе Сочи. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Телеканал «Матч Премьер» покажет в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Сочи» — «Факел». Начало — в 18.00 мск.

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Сочинцы с пятью очками занимают четвертое место в турнирной таблице группы А Пути РПЛ FONBET Кубка России. Воронежцы под руководством тренера Сергея Ташуева набрали шесть баллов и располагаются на третьей строчке.

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