Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:00

«Оренбург» обыграл «Сочи» в матче в FONBET Кубка России и вышел на первое место в группе А

Алина Савинова
Игроки «Сочи» и «Оренбурга».
Фото ФК Сочи
Telegram Дзен

«Оренбург» на выезде одержал победу над «Сочи» в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

Счет на 17-й минуте встречи открыл защитник сочинской команды Артем Мещанинов. На 27-й минуте счет сравнял Владимир Обухов, который реализовал пенальти. Химми Марин увеличил преимущество гостей на 63-й минуте матча. Гол нападающего «Оренбурга» Джастина Куэро на 77-й минуте не был засчитан из-за офсайда. На 89-й минуте игры Михаил Сиваков получил красную карточку и оставил оренбургскую команду в меньшинстве.

«Оренбург» вышел на первое место в таблице группы А, набрав 11 очков за 5 матчей. «Сочи» занимает последнюю строчку (5 очков).

2 ноября оренбуржцы сыграют против ЦСКА в Кубке России. Игроки сочинской команды днем ранее встретятся с «Факелом».

FONBET Кубок России. Группа A
04 окт, 15:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:2
Оренбург

Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Сочи
1
Обсудить
Читайте также
СКА подписал с голкипером Серебряковым четырехлетний контракт
«Пусть выберет любого». Брат Хабиба ответил на вызов блогера Милохина
ВС РФ уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
СМИ сообщили об отказе Алиева от встречи с лидерами Армении и ЕС
Пушилин раскрыл количество российских военнослужащих в плену ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Динамо» — «Спартак»: хозяева забили дважды за две минуты
«Динамо» забило уже два гола «Спартаку» в Кубке: онлайн-трансляция матча
Как же ЦСКА страдает с «Факелом»: второе поражение, теперь — по пенальти. До дерби со «Спартаком» 4 дня
«Оренбург» гарантировал весну в Пути РПЛ, «Факел» еще может подвинуть ЦСКА
ЦСКА в серии пенальти проиграл «Факелу» в FONBET Кубке России
Сочи — Оренбург: гости увеличили преимущество
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА в серии пенальти проиграл «Факелу» в FONBET Кубке России

Шитов объяснил причины поражения «Крыльев Советов» в матче FONBET Кубка России с «Ахматом»