Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 14:00

«Сочи» — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча Кубка России

Трансляция игры Кубка России «Сочи» — «Оренбург» начнется в 14.55 на «Матч Премьер»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Оренбурга».
Фото ФК «Оренбург»
Telegram Дзен

«Сочи» на своем поле сыграет в матче с «Оренбургом» в пятом туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу 4 октября. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 15.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Сочи» — «Оренбург» в прямом эфире можно будет на канале «Матч Премьер». Начало — в 14.55.

Ключевые события матча Кубка будут доступны в матч-центре «СЭ» на сайте.

Сочинцы с пятью очками занимают третье место в турнирной таблице группы А. «Оренбург» Давида Деограсии располагается на первой строчке с 8 баллами.

FONBET Кубок России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Сочи
0
Читайте также
Фигурист Роман Костомаров написал первое слово с помощью протеза руки
«Пусть выберет любого». Брат Хабиба ответил на вызов блогера Милохина
ВС РФ уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
СМИ сообщили об отказе Алиева от встречи с лидерами Армении и ЕС
Пушилин раскрыл количество российских военнослужащих в плену ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Факел» — ЦСКА и «Сочи» — «Оренбург», «Крылья» вылетели из Кубка. Онлайн-трансляция матчей дня
«Ахмат» на выезде разгромил «Крылья Советов» в FONBET Кубка России
«Оренбург» и «Сочи» назвали стартовые составы на кубковый матч
«Крылья Советов» — «Ахмат»: видео голов матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: игрок гостей Семенов сделал счет разгромным
Федотов объяснил отсутствие Акинфеева в заявке на кубковый матч с «Факелом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» — «Ахмат»: игрок гостей Семенов сделал счет разгромным

«Крылья Советов» — «Ахмат»: видео голов матча