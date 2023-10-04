Трансляция игры Кубка России «Сочи» — «Оренбург» начнется в 14.55 на «Матч Премьер»

«Сочи» на своем поле сыграет в матче с «Оренбургом» в пятом туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу 4 октября. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 15.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Сочи» — «Оренбург» в прямом эфире можно будет на канале «Матч Премьер». Начало — в 14.55.

Ключевые события матча Кубка будут доступны в матч-центре «СЭ» на сайте.

Сочинцы с пятью очками занимают третье место в турнирной таблице группы А. «Оренбург» Давида Деограсии располагается на первой строчке с 8 баллами.

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