Костромской «Спартак» уступил «Сочи» по пенальти, в Кубке больше не осталось команд второй лиги

Сегодня, 22:10
«Сочи» победил костромской «Спартак» в матче 6-го раунда плей-офф Пути Регионов FONBET Кубка России — 2:2 (4:3 по пенальти).
В составе красно-белых голы забили Дмитрий Садов и Илья Рубцов. У хозяев отличился Артур Шушеначев, второй мяч сочинцев забил Кирилл Кравцов после рикошета от защитника гостей. В основное время матча команды не смогли определить победителя, в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «Сочи».
«Спартак» был последним представителем второй лиги в нынешнем розыгрыше турнира.
Соперник «Сочи» по следующему раунду определится в результате жеребьевки.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2