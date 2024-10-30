«Сочи» и «Спартак» Кострома сыграют в Кубке России 30 октября

«Сочи» и «Спартак» Кострома сыграют в 6-м раунде пути регионов FONBET Кубка России в среду, 30 октября. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Адлере (Большой Сочи) и начнется в 20.00 по московскому времени.

Трансляцию игры «Сочи» — «Спартак» Кострома в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

Ключевые события и результат игры »Сочи» — «Спартак» Кс изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

«Сочи» в Кубке России стартовал в 4-м раунде вместе с другими клубами первой лиги. На предыдущей стадии черноморцы победили ульяновскую «Волгу» (2:0).

«Спартак» из Костромы начал путь со 2-го раунда. Костромские футболисты прошли «2DROTS» (1:0), ивановский «Текстильщик» (1:1, пенальти — 4:3), «Енисей» (1:0) и «Родину» (2:1).